Campionati italiani ciclocross | programma | orari e partecipanti

(Di sabato 14 gennaio 2023) La stagione delsi avvia verso la conclusione. Manca sempre meno all’appuntamento mondiale, ma in questo weekend a rubare la scena saranno ie anche quelli delle altre Nazioni. I titoli tricolori stavolta si assegneranno al Camping Village Roma Capitol in zona Castel Fusano vicino Roma, con L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Un appuntamento sportivo di grande respiro che costituisce il miglior viatico per preparare al meglio idel 28 - 29 gennaio a San Fior in Veneto dove gli esordienti e gli allievi ......35 In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Veronica Baldaccini e Walter Zenga Collegamenti dai campi principali deied europei. Inter ...L’Atalanta torna a giocare a Bergamo dopo due mesi, ma nel suo stadio non vince addirittura dal 15 ottobre. Contro la Salernitana si rivede Muriel(www.parmacalcio1913.com) – Ecco le parole di Mister Domenico Panico alla vigilia di Milan-Parma, 4^ Giornata di Riorno 1^ Fase Campionato Serie A - ParmaPress24 ...