Campagna infamante | benzina e accise | la rivolta

(Di sabato 14 gennaio 2023) “Siamo venuti ad ascoltare quello che il Governo proporrà. Dal nostro punto di vista bisogna rientrare da questamediatica, che è il primo aspetto e andare a ragionare insieme sulla realtà della rete Italiana, che è antiquata e noi siamo sempre stati disponibili anche con i governi precedenti a fare un azione insieme per portarla agli standard europei”. Così Bruno Bearzi, presidente Figisc entrando a Palazzo Chigi per l'incontro con il Premier Meloni in merito al caro carburante e allo sciopero indetto dai distributori dia Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev