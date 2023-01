Calendario 15^ giornata A1 Femminile 2022 2023 volley | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ildella 15^di Serie A1di: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Dopo il turno infrasettimanale delle competizioni europee, torna lo spettacolo della massima serie del campionato italiano. Si inizia sabato 14 gennaio con ben tre sfide: Novara ospita Pinerolo, Chieri incontra Cuneo e Macerata va a Perugia. Domenica poi spazio a Conegliano-Busto Arsizio e Vallefoglia-Scandicci, ma anche Firenze-Bergamo e Milano-Casalmaggiore. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, una partita verrà trasmessa intv in chiaro su Rai Sport e in ...