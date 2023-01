Calciomercato | trattativa aperta per Nzola | è un obiettivo in Serie A

(Di sabato 14 gennaio 2023) M’Balacon un’ottima prima parte di stagione con lo Spezia, 8 gol in 17 presenze, ha attirato a sé gli interessi di vari club. Il Torino, reduce dal passaggio del turno di Coppa Italia a San Siro ai danni del Milan, è pronto a fare sul serio per l’attaccante angolano con passaporto francese. Torino in pole perM’Balaof Spezia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)Il Direttore Tecnico del Torino Davide Vagnati è da tempo interessato al calciatore. L’idea iniziale era quella di portare l’attaccante, secondo nella classifica cannonieri inA, alla corte di Ivan Juric già in questa sessione di. Idea poi rimandata alla prossima estate. I granata hanno da tempo imbastito unacon l’entourage del giocatore e con lo Spezia. La giornata di ...

Napoli - Dopo il 5 - 1 sulla Juventus , il Napoli si concentra anche sul. In particolare sul ruolo del portiere, come riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Commenta per primo L' Arsenal non molla Mykhailo Mudryk : i Gunners resta incon lo Shakhtar Donetsk per l'attaccante ucraino, riferisce la stampa britannica.Il Napoli, fresco di vittoria contro i rivali di sempre della Juventus, lavora anche sul mercato. In uscita il portiere Sirigu. Gli azzurri lavorano ancora all'arrivo di Ounahi. Questo e non solo. Le ...Si muove sul calciomercato la Juventus che sarebbe già pronta a trovare il sostituto di Juan Cuadrado: cresce l'interesse per due profili.