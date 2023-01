Calciomercato Sampdoria | sfuma Giakoumakis | vola in Giappone

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 gennaio 2023), niente Giakoumaki per i blucerchiati: l’attaccante greco del Celticinta la trattativa trae Celtic per Georgios. L’attaccante greco classe ’94 disputerà oggi l’ultima partita col club scozzese, in Coppa di Lega contro il Kilmarnock, e nelle prossime ore volerà inper sostenere le visite mediche con l’Urawa Reds. Il Celtic ha accettato l’offerta da 10 milioni di euro per, rifiutando di fatto la proposta dellaper il prestito con diritto e obbligo di riscatto. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.