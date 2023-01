Calciomercato Milan | Inter e Juve | tutte le ultime novità delle grandi squadre

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Leao rinnova, Rabiot, Maehle o Cambiaso in cerca di una maglia da vice-Cuadrado, Gagliardini pronto a salutare l’a fine stagione, Marsiglia e Lilla in corsa per Karsdorp È una settimana che promettecolpi. La palla è passata al, che sta per annunciare un rinnovo importante: Ismaël Bennacer, che da lunedì guadagnerà quanto Theo Hernandez e Sandro Tonali, firmando un pluriennale. Martedì sarà il giorno decisivo per questa notizia. È come se una scintilla di speranza fosse stata accesa in una notte buia, come un raggio di sole che illumina un campo di calcio. Si tratta di una scommessa importante, una scommessa che può cambiare il volto della squadra. È un momento dicambiamenti, disfide. La sfida di trovare un vice-Cuadrado, ad esempio, sta riscrivendo la storia ...