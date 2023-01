Calciomercato Fiorentina | sirene inglesi per Nico Gonzalez

.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Via del Mare' di Lecce. FORMAZIONI ... Napoli* 47 punti; Milan e Juventus* 37; Inter 34; Lazio, Atalanta e Roma 31; Udinese 25;e ...Commenta per primo In casasi ragiona sulle cessioni. Secondo La Gazzetta dello Sport ben 5 giocatori sono pronti a fare le valigie. Si tratta di Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat , cercati dalla Premier e dalla Liga, ...(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Contro la Roma per cercare di allungare la striscia di risultati ottenuta nelle ultime 9 sfide ufficiali: 7 vittorie e appena una sconfitta, il 13 novembre scorso in ...Buone notizie in casa Fiorentina per un recupero dell'ultim'ora. Alla vigilia della sfida con la Roma, valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei ...