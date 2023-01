Calciomercato com – Napoli | Spalletti | ‘Kvara ha la tecnica dei top mondiali | Osimhen il più forte Sulla Juve…’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) 2023-01-14 00:51:00 Fermi tutti! Pokerissimo delalla Juventus, al Maradona termina 5-1. Al termine del match il tecnico degli azzurri, Luciano, ha parlato in conferenza stampa: IL MESSAGGIO – “Ci interessa di noi stessi, non possiamo limitare la forza degli avversari se non li affrontiamo. Il messaggio oggi è di quelli che fanno bene, giocando una buona partita con il calcio che vogliamo esprimere contro la Juventus che è una squadra fortissima. L’abbiamo messa sul piano del gioco anche quando eravamo in difficoltà. Siamo rimasti uniti, lucidi anche grazie al nostro pubblico. Non aver mai concesso di iniziare l’azione con tranquillità, non fargli scegliere le giocate è stato il nostro punto di forza. La Juve negli anni è stata la squadra da battere e questa sera abbiamo dimostrato di essere di livello top anche noi”. L’ATTEGGIAMENTO ...