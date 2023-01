Calcio | Serie A | Lecce-Milan 2-2**

(Di sabato 14 gennaio 2023), 14 gen. - (Adnkronos) - Pareggio per 2-2 tranell'anticipo della 18/a giornata diA, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Al doppio vantaggio dei padroni di casa grazie all'autogol di Theo Hernandez al 3' e alla rete di Baschirotto al 23', rispondono nella ripresa Leao al 58' e Calabria al 71'. In classifica i rossoneri sono al 2° posto con 38 punti, a -9 dal Napoli capolista, mentre i giallorossi sono dodicesimi a quota 20.

Mentre il Napoli continua a vincere, il Milan a Lecce trova, faticando, il secondo pareggio consecutivo (2 - 2) dopo quello di San Siro con la Roma (intramezzato dal ko di Coppa Italia con il Torino). Inter - Verona è il terzo anticipo del sabato della 18esima giornata diA cond'inizio a San Siro alle 20.45. Una gara fondamentale per Simone Inzaghi e i nerazzurri che devono rispondere al Napoli e non lasciarlo scappare in fuga scudetto. Il Verona, invece, ... **Calcio: Serie A, Cremonese-Monza 2-3**