Calcio | Serie A | il Lecce blocca il Milan sul pari Il Monza si prende il derby con la Cremonese

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si sono concluse le prime due partite del 18esimo turno del girone d’andata dellaA 2022-2023. Ecco come sono andate le cose in2-3 (ore 15) Illombardo va ai brianzoli che allo Zini passano imponendosi 2-3. Le reti di Ciurria e la doppietta di Caprari consentono agli uomini di Palladino di aggiudicarsi il confronto con la truppa di Alvini, a cui non sono bastate le griffe di Ciofani e Dessers per strappare almeno un punto.undicesimo a 21 punti,ultima a 7.2-2 (ore 18) Pareggio spumeggiante al Via del Mare. I salentini partono fortissimo mettendo all’angolo i rossoneri: l’autorete di Theo Hernandez ...

La Sicilia

Il Milan subisce il doppio svantaggio ma riesce e pareggiare a Lecce. Baschirotto il migliore, insieme a Hjulmand, nel Lecce. Nel Milan male Kalulu e Theo. Ecco quali sono stati i migliori e i ...Pareggio per 2 - 2 tra Lecce e Milan nell'anticipo della 18/a giornata diA, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Al doppio vantaggio dei padroni di casa grazie all'autogol di Theo Hernandez al 3' e alla rete di Baschirotto al 23', rispondono ... E' finita l'avventura di Massimiliano Alvini sulla panchina della Cremonese. La sconfitta interna contro il Monza è costata l'esonero al tecnico dei grigiorossi, sempre più in fondo alla classifica di ...