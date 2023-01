Calcio | Serie A | Cremonese-Monza 2-3**

(Di sabato 14 gennaio 2023) Cremona, 14 gen. - (Adnkronos) - Ilbatte 3-2 lanell'anticipo della 18/a giornata diA disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Per i brianzoli a segno Ciurria all'8' e Caprari, autore di una doppietta al 19' su rigore e al 55'. Per i grigiorossi in gol Ciofani al 67' e Dessers all'83'. In classifica ilsale all'undicesimo posto con 21 punti, mentre laresta ferma a quota 7 in ventesima e ultima posizione.

Lecce - Milan: diretta tv e streaming Lecce - Milan, gara valida per la 18ª giornata del campionato diA e in programma alle ore 18 allo stadio Via del Mare, sarà visibile in diretta streaming ...Il nuovo allenatore del Cagliari , Claudio Ranieri , ha parlato al termine della sfida contro il Como ai microfoni di Sky Sport : ' Quando c'è un cambio in panchina subentra grande entusiasmo e tutti ...Cremonese-Monza: voti, pagelle e assist Fantacalcio Ecco dunque i voti ufficiali, le pagelle e gli assist messi a referto in Cremonese-Monza, gara valida per la 18ª giornata di Serie A. VOTI UFFICIALI ...Dopo il primo tempo, chiuso in avanti dal Monza per 2-0 (Ciurria e Caprari su rigore), la partita sembrava segnata. Tanto più che i biancorossi trovano pure il 3-0, sempre con Caprari, ad inizio ripre ...