Calcio | Real | Benzema ' Mondiali? Non voglio più parlarne'

E per quanto riguarda il futuro, "sono qui, al, e mi godo ogni allenamento, ogni stagione. Non so quanto resterò ma mi godo ogni giorno e ora voglio vincere la Supercoppa". - foto Image - . glb/...tutte le notizie di- madrid barcellona jordi - cruyff Leggi i commentiestero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@...'Sto bene e penso solo a vincere la Supercoppa spagnola contro il Barça' RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - 'Quello che è successo, è successo, ...Gli allenatori di Real Madrid e Barcellona posano con il trofeo nello stadio che farà da cornice alla finalissima di domenica ...