Calcio | Premier League | lo United vince 2-1 in rimonta il derby di Manchester sul City

(Di sabato 14 gennaio 2023), 14 gen. -(Adnkronos) - Va alloildi, anticipo della 19/a giornata di. La squadra di Ten Hag si impone 2-1 sulin. I 'citizens' passano in vantaggio con Graelish al 60' ma i Red Devils replicano con Fernandes e Rashford, a segno al 78' e all'82'. In classifica l'Arsenal è sempre al comando con 44 punti, 5 in più dele 6 dello, in più i 'Gunners' hanno giocato una partita in meno.

