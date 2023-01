Calcio | Gasperini ' Juve pericolosa dopo Napoli? Pensiamo a Salernitana'

(Di sabato 14 gennaio 2023) BERGAMO - "Lantus può essereil ko per 5 - 1 contro il? In questo momento sto pensando allae poi allo Spezia, poi penseremo alla. Non farò calcoli coi ...

Gian Piero, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana mettendo in chiaro che la Dea è concentrata solo sulla sfida agli uomini ...Casomai posso cambiarli in corso d'opera: penso solo alla partita di domani - rimarca- . La classifica è già significativa e veritiera, quando s'è giocato quasi tutto il girone d'andata. ...Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa Di seguito un estratto delle parole odierne di Gasperini: “Vogliamo tornare a vincere in casa, non è mai facile. C’è una buona classifica, ma poss ...BERGAMO (ITALPRESS) - 'La Juventus può essere pericolosa dopo il ko per 5-1 contro il Napoli In questo momento sto pensando alla Salernitana e ...