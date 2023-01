Calcio femminile | Serie A | Roma dilagante contro la Fiorentina | poker dell’Inter nel 13° turno

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) Primodel 2023 andato in archivio nel campionato didiA. Dopo aver affrontato la fase a gironi di Coppa Italia, le compagini si sono potute concentrare nel torneo nazionale. Tre i match andati in scena quest’oggi e una conferma chiara c’è stata, ovvero la, capace di espugnare lo Stadio Piero Torrini e di battere lacon un perentorio 7-1. Le reti sono state realizzata da Andressa (doppietta), Greggi, Haavi, Kramzar, Cinotti e Giugliano. Un match messosi in discesa per le capitoline anche per l’espulsione di Milica Mijatovic al 41?. In casa gigliata è andata a segno Alice Parisi all’inizio della seconda frazione. Giallorosse che quindi salgono a quota 33 punti in classifica generale, in attesa di sapere cosa farà domani la Juventus ...