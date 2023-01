Calcio Estero Sky Sport 2022 23 - Premier League e Ligue 1 dal 13 al 15 Gennaio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo la pausa dello scorso weekend per la FA Cup, latorna in campo per la ventesima giornata di campionato. Sarà il turno dei derby: da una parte quello di Manchester, dall'altra quello del Nord di Londra. Si parte sabato alle 13.30 con lo United che ospita il City a Old Trafford. Reduci da sei vittorie consecutive considerando tutte le competizioni, i Red Devils sfidano un tabù visto che non battono gli uomini di Guardiola dal 3 marzo 2020 e all'andata finì 6-3 per i Citizen. Domenica alle 17.30, invece, sarà il momento del North London Derby tra Tottenham e Arsenal. Antonio Conte cercherà...

ROMA - Chiacchiere che lasciano il tempo che trovano o per meglio dire chiacchiere da bar. Così dice Marco Verratti , in un'intervista per France Football , mettendo le cose in chiaro sul suo stile di ...Le formazioni ufficiali di Manchester United - Manchester City , sfida valida per la ventesima giornata di Premier League 2022/2023. All'Old Trafford va in scena il secondo derby di questa stagione ...Mercato estero, il PSG vuole il nuovo Messi. Mercato estero, il PSG ha messo nel mirino “Messinho”: classe 2007 del Palmeiras Pronta un'offerta monstre per un classe 2007 del Palmeiras. Mercato estero ...Altro siparietto tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri dopo il 5-1 con cui il Napoli ha battuto la Juve al Maradona Partito all’inseguimento Luciano Spalletti al triplice fischio di Napoli-Juve ...