La Svolta

Malagò, padre del presidente del Coni, Giovanni, era stato dirigente di, nella Roma e nell'... nella chiesa di Santadegli Angeli. ...Allegri, però, ha un paio di motivi per essere più ottimista in vista delle prossime settimane, con Diche sta ritrovando la miglior brillantezza e Chiesa che dopo un anno è tornato a ... Ultimo'ora: Calcio: Di Maria, 'la battaglia è iniziata' In seguito al durissimo ko subito dalla Juventus contro il Napoli, che ha portato la squadra di Spalletti a +10 sui bianconeri, Adani è tornato a parlare. Dopo aver criticato pesantemente il lavoro di ...Torino, 14 gen. – (Adnkronos) – “La battaglia è iniziata”. Così l’attaccante della Juventus Angel Di Maria su Instagram all’indomani del pesante ko per 5-1 dei bianconeri contro il Napoli, match nel q ...