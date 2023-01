Calcio | Cremonese | Alvini verso l' esonero e Ballardini in pole per sostituirlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Cremona, 14 gen. - (Adnkronos) - L'di Massimiliano, dopo la sconfitta interna contro il Monza, sembra ormai inevitabile. Si tratta del quarto ko consecutivo, in un campionato dove i grigiorossi non sono mai riusciti a vincere. In 18 giornateha raccolto appena 7 punti e si trova all'ultimo posto in classifica. Non c'è ancora la comunicazione ufficiale sull'di, ma lasi sta già muovendo per un possibile sostituto. Sono in corso contatti con Davideper trovare un accordo.