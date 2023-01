Buona vittoria nel test di allenamento

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il Napoli di Spalletti porta a casa unaprova neldidi avvicinamento alla gara di coppa Italia. I partenopei stendono i dilettanti al Maradona senza troppi fronzoli. Tutti andati a buon fine gli esperimenti del mister di Certaldo. Unica nota stonata è l’infortunio di Politano al polpaccio sul termine dei primi 45 minuti. Tanti erano gli abiettavi da raggiungere in questa gara di prova, organizzata contro un avversario di caratura ampiamente minore per non avere timore di fallire nel tentativo di innalzare l’autostima. Il primo abiettavo da raggiungere era il recupero dello splendore del diamante georgiano, ampiamente raggiunto grazie ai 2 assist confezionati ed il gol messo a segno più le tante giocate luccicanti. Osimhen doveva tenere il piede caldo per continuare a guardare tutti dall’alto della classifica ...

