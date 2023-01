Buona la prima per Ranieri | ' mi metto l' elmetto e pedalo'

(Di sabato 14 gennaio 2023)con ritorno in zona playoff per Claudio: 2 - 0 al Como e Cagliari ora sesto in classifica. "Sono moderatamente soddisfatto, con questa vittoria abbiamo guadagnato autostima. Ma io...

Quindici - Molfetta

con ritorno in zona playoff per Claudio Ranieri: 2 - 0 al Como e Cagliari ora sesto in classifica. "Sono moderatamente soddisfatto, con questa vittoria abbiamo guadagnato autostima. Ma io metto ......di Matt Brase terminerà lafase del campionato seduta al tavolo delle prime sei. La qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, lo sappiamo, è già in cassaforte ma arrivarci in... Calcio a 5 femminile. Dell'Ernia: «Nox Molfetta, buona prima parte di ... La partita della Unipol Domus tra rossoblù e lariani è appena terminata: queste le pagelle sulla prima uscita degli isolani nel 2023 RADUNOVIC: VOTO 6. Qualche incertezza qua e là anche se non viene m ...Un sabato pomeriggio ricco di gol in Serie B. Al San Nicola, il Bari asfalta 4-0 il Parma: un autogol di Balogh mette in discesa la gara dei pugliesi, Cheddira buca due volte Buffon, Salcedo di testa ...