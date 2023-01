Brighton-Liverpool sabato 14 gennaio 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa... Sabato 14 gennaio Manchester United - Manchester City , ore 13.30, in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Telecronaca di Federico Zancan;, ore 16, ...Visit Britain seleziona 10 motivi per visitare la Gran Bretagna nel 2023. Dall'incoronazione di Re Carlo all'Eurovision Song Contest a Liverpool.L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp applaude il lavoro del collega italiano Roberto De Zerbi alla vigilia della sfida in Premier League contro il Brighton: "Giocano alla grande".