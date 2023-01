Brighton | De Zerbi sicuro | 'Possiamo arrivare in alto' VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Le parole di Dedopo la vittoria delcontro il Liverpool: "Penso che un allenatore debba inseguire la perfezione" Con una doppietta di March e il gol di Wellbeck ilsupera il Liverpool per 3 - ...- Non è un 5 - 1 come quello del Napoli alla Juventus di ieri sera, ma ildi Roberto Deha asfaltato comunque il Liverpool di Jürgen Klopp. Un 3 - 0 indiscutibile e inappellabile. I "gabbiani" allenati dal tecnico italiano hanno dominato senza respiro i Reds, ... De Zerbi mette Trossard fuori rosa: "Non si impegna". La replica: "Umiliato davanti a tutti" Non ci sono solo i club di Serie A, Toro e Lazio in testa, a guardare con interesse il futuro di Ivan Ilic. Secondo Tuttomercatoweb il trequartista del Verona piace molto ...De Zerbi show sul Liverpool in arrivo decisioni clamorose su Klopp dopo che il Brighton ha vinto 3-0 in Premier League ...