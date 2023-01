Brentford-Bournemouth sabato 14 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ilè stato appena eliminato dal West un FA Cup ma poco importa se pensiamo che le Bees si presentano a questo appuntamento da none in classifica, dopo aver chiuso la prima parte di stagione battendo il Man City all’Etihad ed essersi poi fatte trovare pronte alla ripresa dell’attività dopo i Mondiali, prima pareggiando InfoBetting: Scommesse Sportive e

...(Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253) Renate - Pro Vercelli (Serie C) - ELEVEN SPORTS 18.00 Lecce - Milan (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 18.30(......30 Brighton - Liverpool 16:00 Everton - Southampton 16:00 Nottingham - Leicester 16:00 Wolves - West Ham 16:0018:30 IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP Ballymena - Dungannon 16:...Pronostico di Brentford-Bournemouth, partita del 14 gennaio valido per la diciannovesima giornata di Premier League ...Premier League, la favola del Brentford di Thomas Frank: l'underdog che ha fatto paura a tutte le Big Six inglesi ...