Bonus trasporti 2023 | sarà di nuovo possibile richiedere il contributo di 60 euro

Ritorna ilscaduto lo scorso 31 dicembre: la novità è contenuta nel testo del Decreto Carburanti , pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi 14 gennaio, che riporta in vita l' agevolazione per il ..., in cosa consiste Previsto dal decreto sulla trasparenza dei prezzi della benzina per cui sono stati stanziati 100 milioni , ilè destinato a persone con redditi ...Il nuovo bonus sarà destinato alle persone con redditi inferiori a 20mila euro (non più 35.000 euro come nella versione precedente della misura).Arrivano l’obbligo di esporre il costo medio, bonus per i trasporti. Multe per i gestori che non espongono i cartelli ...