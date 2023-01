Bonus benzina 2023 | come funziona e chi può richiederlo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Anche per ilè possibile usufruire del, noto anchecarburante. L’incentivo consiste in 200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato ed è stato prorogato con il varo del decreto Trasparenza del prezzo dei carburanti, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio, dopo che è stato eliminato L'articolo proviene da Inews24.it.

Nel Decreto trasparenza il governo Meloni ha prorogato ilda 200 euro per i lavoratori privati. Inizialmente previsto fino a marzo, ora la scadenza è a dicembre 2023. La norma è la replicazione del contributo messo in campo dal governo Draghi ...Rincari 2023, dalla(+360 euro) ai mutui (+1.260): ecco tutti gli aumenti. Stangata sui ...bollette, come cambia nel 2023: a chi spetta e come verificare se si può ottenere IL SEGNALE E ...La vettura con all'interno il corpo della vittima è stata trovata ferma vicino alla pompa di benzina. Dalle immagini gli investigatori sperano di risalire all'omicida ...StampaMentre si discute delle accise sui carburanti, il governo ha deciso di spostare al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende di corrispondere i bonus benzina fino a un massimo di 200 euro a ...