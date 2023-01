Bonus assunzioni under 36 | agevolato il Centro-Sud | a chi spetta e come funziona

... il gruppo aveva dichiarato che avrebbe sospeso le. Per quanto riguarda BlackRock, il ... di solito, tra il 2% e il 5% dei dipendenti di Goldman Sachs viene licenziato o non riceve, un ...autonomi esteso ai non titolari di partita Iva La tutela prevista dall'indennità una tantum ... più beni primari a Iva ridotta, tregua fiscale e incentivi per. Queste... Utility token ...La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino a dicembre il beneficio per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato degli under 36 ...ITALIA - Rinnovato anche per il 2023 il Bonus assunzioni giovani under 36. Con questa proroga, inserita nella Legge di Bilancio 2023, le aziende potranno ...