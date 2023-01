Bonaccini ad Assisi | scoppia la polemica per un divieto di sosta - Cronaca - lanazione it

Agenzia ANSA

Pastorelli (Lega): 'Il mezzo diè stato a lungo parcheggiato in divieto di sosta. Dovrebbe fare un versamento di pari importo della multa, che nell'occasione non è stata ...ad, accolto dai suoi "accoliti" locali, ci mostra un parcheggio spettacolare'. Così scrive su Fb il capogruppo della Lega nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Stefano Pastorelli, ... Lega, Bonaccini ad Assisi parcheggia in divieto di sosta Sui social la foto dell'auto elettorale del candidato alla segreteria nazionale Pd, a fianco di un cartello con un divieto di sosta ...Pastorelli (Lega): "Il mezzo di Bonaccini è stato a lungo parcheggiato in divieto di sosta. Dovrebbe fare un versamento di pari importo della multa, che nell'occasione non è stata fatta" ...