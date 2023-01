Bombardato il centro di Kiev

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il consigliere della presidenza ucraina, Kirilo Timoshenko, ha precisato che l'attacco è stato diretto, verso le 9.30 ora locale, contro "installazioni delle infrastrutture critiche". Non si segnalano feriti o vittime

Le autorità ucraine hanno denunciato un bombardamento russo nel di Kiev, facendo suonare le sirene di allarme nella capitale e l'area circostante. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito che si è verificato nel quartiere di Dnipro. Kiev: 'Bombardata la periferia di Zaporizhzhia. Missili a Kharkiv'. Zelensky ribadisce: 'Tregua falsa, pace solo quando gli invasori saranno espulsi'