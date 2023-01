Bolsonaro indagato | la più pesante delle accuse

(Di sabato 14 gennaio 2023) La Corte Suprema del Brasile ha chiesto di includere l'ex presidente Jairnelle indagini sull'assalto dei suoi sostenitori agli uffici governativi di Brasilia l'8 gennaio scorso. La decisione è stata presa dopo il ritrovamento di una bozza di decreto, nella casa dell'ex ministro della giustizia, che ipotizzava il ribaltamento del risultatoelezioni di ottobre vinte da Lula. Lo stessoin un video pubblicato su Facebook 2 giorni dopo l'assalto "metteva in dubbio la regolaritàelezioni". Intanto, il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha reso noto che nei prossimi giorni vi saranno altri arresti per la partecipazione all'assalto di domenica scorsa.

