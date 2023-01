Bologna | Thiago Motta | 'Napoli merita lo scudetto | che bravo Baldanzi' VIDEO

Le possibili scelte diMotta alla Dacia ...Calcio: seduta di allenamento tattico per ila Casteldebole, dove erano assenti o a lavoro differenziato Arnautovic, Zirkzee, Bonifazi, ...Motta: 'Non voglio sentir parlare di assenti, ...Thiago Motta deve fare i conti con infortuni e squalifiche. Infatti saranno in molti a rimanere a Casteldebole: Medel e Dominguez sono squalificati dopo le ammonizioni rimediate lunedì scorso contro l ...L’allenatore emiliano torna sulla sconfitta di lunedì scorso contro l’Atalanta, colpa solo della qualità “Contro Roma e Atalanta abbiamo perso, ma se avessimo ottenuto un pari, o anche qualcosa in pi ...