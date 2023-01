Bologna su Fares | può sbloccare Pellegrini alla Lazio via Juve

...salterà anche ilin Coppa Italia. Lazio, tocca a Lotito: 'Torniamo uniti'. Vanno sciolti i nodi Milinkovic - Savic e Luis Alberto MERCATO Continua ad allenarsi in gruppo invece, vicino ...Le due trattative sono legate a doppio ...Con l’arrivo di Thiago Motta, Kevin Bonifazi si era conquistato una maglia da titolare, poi l’infortunio, uno stiramento del ...Kevin Bonifazi è finito sotto i ferri, ma l’operazione al ginocchio destro che lo ha fatto penare da fine ottobre non cambierà le strategie di mercato. Non ora che giocatore e club paiono aver identif ...