Bologna | parla la madre avvelenata con le penne al salmone | «Non è più mio figlio Voleva l’eredità»

Leggi su open.online

(Di sabato 14 gennaio 2023) «Ad oggi non lo ritengo più mio. Io e mio marito ci prendevamo sempre cura di lui. Ma è cambiato quando abbiamo deciso di chiudergli i rubinetti delle disponibilità economiche». Are è Monica Marchiori,del 21enne Alessandro Asoli che ad aprile 2021 uccise il patrigno Loreno Grimandi cucinandogli dellealvolontariamente avvelenate. In quella cena anche laaveva subito l’avvelenamento che la portò a un ricovero ospedaliero di un mese, da cui è poi uscita viva. «Ogni mattina prego per quel ragazzo davanti alla sua foto. I video dove siamo insieme invece non riesco a guardarli perché ascoltare la sua voce per me è impossibile. Quella notte mi diceva “Hai rovinato tutto”. Perché? Cosa gli avevo rovinato quella notte, non riesco a togliermelo dalla ...