Bob | Coppa del Mondo Altenberg 2023 | vince ancora Johannes Lochner Ottima settima piazza per Mattia Variola

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tre vittorie consecutive pernelladeldi bob a 2. C’è un nuovo dominatore per la disciplina: il teutonico ha spodestato (per ora) il connazionale Francesco Friedrich. Dopo Lake Placid e Winterberg arriva la tripletta con il trionfo, nuovamente in casa, ad. Il nuovo leader della classifica di specialità trova due run eccezionali (la migliore prestazione in entrambe le discese) chiudendo con il crono totale di 1’49”20. Battuto il britannico Brad Hall, staccato di 43 centesimi, mentre terzo è il già citato Friedrich, a 1”06. Completano la top-5 l’altro teutonico Christopher Hafer e l’austriaco Markus Treichl, spesso e volentierito in questo inizio di stagione. Buonissime notizie in casa Italia:...