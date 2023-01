Biglietti Atalanta-Salernitana | i posti disponibili | Morosini esaurita | Curva Pisani e Tribuna Rinascimento…

L'obiettivo è superare i 62.046 che il 27 marzo 1998 al Georgia Dome diguardarono gli ... Il che permette di vendere tutti ipossibili, appunto oltre 64.000, rispetto ai 40.000 che ...La Salernitana mette in venditacon un sistema di prelazione per i possessori di granata ... per la sfida all'nel frattempo sono stati acquistati oltre mille tagliandi) e anche le ...Come per la partita contro l'Atalanta, anche in occasione di Bologna-Cremonese di lunedì 23 gennaio alle 18.30 sarà attiva una promozione speciale per gli studenti universitari dell'Alma Mater. Come c ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...