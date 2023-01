Biathlon | start list mass start femminile Ruhpolding 2023 | italiane in gara e pettorali di partenza

Per l'Italia delsi tratta del nono podio stagionale . Domenica sarà l'ultimo giorno di gara a Ruhpolding con le massmaschile (ore 12.30) e femminile (ore 14.45). Staffetta femminile ...Lalist della staffetta femminile di Ruhpolding 2023 , appuntamento con la coppa del mondo di. Pettorale numero 5 per il team azzurro, composto da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Rebecca ...Nella giornata di domani, 15 gennaio, si disputerà a Ruhpolding la mass start maschile, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2022/23. La partenza è prevista alle 12.30 e vedrà in pista grandissim ...Ruhpolding, 14 gen. -(Adnkronos) - Arriva il secondo podio stagionale in Coppa del mondo per la staffetta femminile azzurra, terza nella gara a squadre di Ruhpolding con il quartetto composto da Samue ...