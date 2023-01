Biathlon | Michela Carrara terza nella sprint di IBU Cup di Pokljuka!

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) La tedesca Hanna Kebinger ed il norvegese Sindre Fjellheim Jorde vincono la primadi IBU Cup dia Pokljuka, in Slovenia. In casa Italia si festeggia per il terzo posto di. Per Kebinger si tratta della prima vittoria in IBU Cup in stagione, mentre per Jorde arriva la seconda vittoria in due giorni dopo il trionfoshort individual di ieri.7.5 km femminile Kebinger ha mancato un bersaglio in posizione prona, ma poi ha fatto la differenza sugli sci. Karoline Erdal (Norvegia) con 9/10 è arrivata seconda a 17?2 secondi da Kebinger e con 1?2 di vantaggio sull’azzurra, valdostana del Centro Sportivo Esercito, che ha mancato proprio il decimo bersaglio. La francese Paula Botet ha fatto 9/10 al tiro ed ...