Biathlon | Italia terza nella staffetta a Ruhpolding! Vince la Norvegia | crolla la Francia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Oggi è stato il giorno delladonne a Ruhpolding (Germania), prova valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Il calendario del massimo circuito internazionale della pratica con sci stretti e carabina ha fatto rotta nel borgo bavarese, tra le “Classiche Monumento” di questa disciplina, e la prova a squadre femminile ha fatto capolino. In casail rendimento si conferma piuttosto alto in questo mese di gennaio e il quartetto nostrano “in rosa” ha voluto aggiornare il numero di podi con il terzo posto odierno. Azzurre che hanno chiuso con un ottimo 0+4 nelle sessioni di tiro: buona apertura di Samuela Comola con lo 0+0, due ricariche per Lisa Vittozzi (0+2), una per Rebecca Passler (0+1) e una anche per Dorothea Wierer (0+1). Un buon rendimento tutto sommato, anche se la posizione di Wierer in ultima ...

... che hanno chiuso quinti nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 gennaio, la staffetta 4 7,5 km di Ruhpolding, tappa tedesca di Coppa del mondo di. Al lancio, l'ha schierato Daniele ...... formando un terzetto in testa, e il transalpino nella serie di tiro in piedi va poi in penalità, l'è 8a 1'42"4. La Norvegia ha tagliato per prima (1:10'51"4) il traguardo, davanti a Germania (...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:39 La nostra DIRETTA LIVE testuale finisce qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 15:39 Il prossimo appuntamento con il b ...La diretta testuale della staffetta femminile Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’Italia schiera in prima frazione Samuela Comola seguita da Lisa Vittozzi, Rebecca Passl ...