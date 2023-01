Betis | il sostituto di Moreno è già in città | fissate le visite mediche

Calciomercato.com

Pinto © LaPresseL'unicodi ruolo è infatti Marash Kumbulla, che pure è stato molto poco ... Simile il discorso per Matias Vina, per cui ilaveva chiesto informazioni già in estate. La ...Commenta per primo Il, dopo la cessione di Alex Moreno all'Aston Villa , si muove alla ricerca di un. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , i Villans hanno già trovato un accordo di massima con l'... Betis, scelto il sostituto di Moreno: accordo vicino Il passaggio avverrebbe con la formula del prestito Il ragazzo, con la sfera tra i piedi, ci sa fare. Anche se forse, in difformità a quanto cantava Francesco De Gregori nella "Leva calcistica del 68" ...L'Inter segue un terzino che gioca in Brasile, ma un blitz inaspettato potrebbe rovinare subito i piani dei dirigenti nerazzurri ...