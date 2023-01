Berrettini-Murray | Australian Open 2023 | programma | orario | tv | streaming

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il primo turno deglidi tennis vedrà martedì 17 gennaio il match di Matteo, testa di serie numero 13, che esordirà nel terzo match dall’1.00 ora italiana sulla Rod Laver Arena contro il britannico Andy. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (palinsesto specifico non ancora definito), mentre la direttaverrà assicurata da eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di Melbourne. Tabellone: tutti gli incroci dal 1° turno alla finale. Sinner eevitano Nadal e ...

Certamente non sarà facile per Matteo, che esordirà contro Andye potrebbe incontrare di ...è stato già finalista Slam, guai a depennarlo troppo presto dall'elenco. Cameron Norrie : ...Matteo, n.14 ATP e 13esimo favorito del seeding, debutterà contro il britannico Andy, n.49 del ranking. Il numero uno azzurro è avanti per 3 - 1 nei precedenti con l'ex re del ...Si erano trovati prima l’uno di fronte all’altro in estate, nella finale di Stoccarda. Poi si erano incontrati di nuovo sull’Arthur Ashe Stadium, nel terzo turno degli US Open. E ancora si erano rivis ...Matteo Berrettini affronterà Andy Murray nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park.