Benzina | Mattarella firma il decreto carburanti

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il presidente della Repubblica Sergiohato ilche viene ora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Tra le norme, che entrano in vigore da domenica, anche quella che prevede l’obbligo per ii di esporre alla pompa un cartello che indichi il prezzo medio deicalcolato di giorno in giorno dal ministero per le Imprese.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.