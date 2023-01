Benzina | Mattarella firma il decreto carburanti | ecco tutte le novità in vigore

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il dl pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il Cdm nei giorni scorsi aveva varato nuove norme per favorire la trasparenza dei prezzi nelle stazioni di servizio, per contrastare i rincari delle ultime settimane.cosa ...

Agenzia ANSA

Il dl pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il Cdm nei giorni scorsi aveva varato nuove norme per favorire la trasparenza dei prezzi nelle stazioni di servizio, per contrastare i rincari delle ultime ...Il presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato ed emanato il decreto legge sulla trasparenza del prezzo dei carburanti ...accanto a quello di vendita in ogni distributore di. In ... Benzina: Mattarella firma il decreto carburanti, oggi in Gazzetta Il ministro Lollobrigida: "La coperta era troppo corta". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena firmato il dl Carburanti, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. Ch ...In questa edizione: Benzina, Mattarella firma decreto trasparenza, Scontri A1, Viminale ferma trasferte tifosi, Media: esplosioni in Ucraina, anche a Kiev, ...