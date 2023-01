Benzina | cosa farà il governo? Imposta mobile anti - rincari e sanzioni più soft ai gestori

(Di sabato 14 gennaio 2023) Su questo punto comunque non sono escluse ulteriori limature prima dell'arrivo del testo in Gazzetta ufficiale, atteso nelle prossime ore. 'Si parla di come sterilizzare eventuali aumenti dell'Iva e ...

... è piuttosto semplice: lo Stato non deve ricevere un vantaggio sotto forma di maggiori imposte dall'incremento dei prezzi die gasolio. Per cui la maggiore Iva viene compensata dalla ...La critica a Meloni da parte di Giannini è totale: 'Lei ha capito che l'errore sulla, il nuovo grano che fa scattare le rivolte, è stato molto grave - ha detto il giornalista davanti a una ...Il decreto “trasparenza”, varato il 10 gennaio e corretto due giorni dopo dal Consiglio dei ministri non ha ancora trovato la sua forma definitiva. Entrerà la sterilizzazione ...Tra il governo e i benzinai scatta la tregua e lo sciopero proclamato per il 25 e 26 gennaio, già pubblicato sul sito del garante, per ora resta congelato. Per revocarlo, i gestori delle ...