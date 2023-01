Bennacer suona la carica | “Il Napoli non è irragiungibile”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ismaelè stato intervistato da Dazn al termine di Lecce-Milan 2-2, sfida della diciottesima giornata di Serie A. Il Milan era in svantaggio addirittura di due gol, anche perché come ha detto Pioli a Dazn la sua squadra ha “sbagliato tutto nel primo tempo“. Deluso ancheche sempre a Dazn dice: “Non abbiamo cominciato bene la partita, prendendo quel gol a freddo (autorete di Theo Henrandez dopo appena 3 minuti ndr). Ma poi siamo riusciti a reagire ed agguantare il pareggio. Ora siamo tutti uniti dobbiamo lavorare ancora“. Ma consi parla anche dele della corsa scudetto. Secondo il centrocampista del Milan la squadra di Spalletti “non è. Noi ci crediamo e lo faremo fino alla fine. Dobbiamo analizzare questa sconfitta e guardare avanti per ...

Così Ismaeldopo il 2 - 2 in Lecce - Milan : l'algerino guarda avanti ela carica in vista della Supercoppa italiana contro l'Inter.... essere in vantaggio ai punti all'ultima ripresa non significa nulla fino a che nonil gong ... A metà secondo tempo, entrava Vrancx al posto diammonito e reduce da due falli a ... Milan, Bennacer suona la carica: “Dobbiamo tornare a vincere” Il Milan perde ancora punti in campionato e arriva il secondo 2-2 consecutivo dopo quello contro la Roma a San Siro. I rossoneri sono andati sotto ...Al termine del match valevole per il 18° turno di Serie A Lecce-Milan terminato 2-2, Bennacer è carico e vuole tornare a vincere ...