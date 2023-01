Bellaria Igea Marina Rimini | 82enne spara a 70enne e poi si toglie la vita

Fanpage.it

I corpi senza vita ritrovati in via Rossini aMarina , nel Riminese, sono quelli di un uomo di 82 anni, Vittorio Cappuccini , ex agente della Polizia Municipale in pensione e di una donna di 70 anni, Oriana Brunelli, entrambi ...commenta Omicidio - suicidio aMarina , in provincia di Rimini. Vittorio Cappuccini , ex agente di polizia municipale in pensione, di 82 anni, è sceso dalla macchina, ha sparato alla 70enne Oriana Brunelli e poi, ... Omicidio-suicidio a Bellaria Igea Marina, un uomo e una donna trovati senza vita in un parcheggio I corpi senza vita ritrovati in via Rossini a Bellaria Igea Marina , nel Riminese, sono quelli di un uomo di 82 anni, Vittorio Cappuccini , ex agente della ...Due persone sono state trovate morte all’interno di un parcheggio a Bellaria Igea Marina di Rimini. Il dramma si è consumato nel pomeriggio. Come riporta ...