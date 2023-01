Beatrice Valli non si nasconde | Ecco il mio corpo alla quarta gravidanza

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ha cercato di dar la colpa al lattosio ma ormai è confermato:e Marco non potevano piùrlo, sono in attesa della lorobambina. Marco esono una delle coppie più amate che si sono conosciute all'interno del programma di Maria De Filippi. Lei era giovanissima e già mamma quando decide di corteggiare Fantini. Aver avuto già un figlio da una precedente relazione non sembra essere per Marco un fattore invalidante tanto che, proprio nel giorno della scelta, decide di fare un regalo al suo bambino per dimostrareragazza di essere pronto ad assumersi questa responsabilità. I due vanno presto a convivere e dopo aver viaggiato tanto e aver vissuto tantissime esperienze, lavorative e non, decidono di metter su famiglia. Arriva Bianca, conosciuta dai follower della coppia ...

Ricomincia Finalmente Domenica il 22 Gennaio alle ore 11.00 al Ridotto del Teatro Municipale. Il primo appuntamento del ciclo di incontri, a cura della Fondazione I Teatri, con il ......E' alla sua quarta gravidanza, ma le complicazioni non tardano ad arrivare. A rivelarlo è lei stessa in una storia Instagram in cui aggioran i follower: 'Stamattina mi sono arrivati tutti i risultati delle analisi ...Beatrice Valli, incinta per la quarta volta, ha scoperto nelle ultime analisi a cui si è sottoposta di avere diversi valori sballati.E' alla sua quarta gravidanza Beatrice Valli, ma le complicazioni non tardano ad arrivare. A rivelarlo è lei stessa in una storia Instagram in cui aggioran ...