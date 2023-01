Basket femminile | Serie A1 2023 | la Virtus Bologna abbatte San Giovanni Valdarno in casa

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) Prova di forza dellanell’anticipo della sedicesima giornata dellaA1di. Le V-nere sconfiggono nettamente inla neo-promossa Sanper 53-89, accorciando temporaneamente a due sole lunghezze il ritardo sulla capolista Schio (30 punti contro 28). Quindicesimo ko stagionale per le toscane, che rimangono in fondo alla graduatoria con due soli punti all’attivo al pari di Brescia. Top scorer per le bolognesi è Rupert con ben 28 punti, mentre Dojkic segna 16 punti. Doppia cifra anche per Laksa con 14 punti, mentre tra le padrone diGarrick e Milani chiudono con 12 punti ciascuna. Break di 4-0 in apertura delle ospiti con Laksa e Barberis, mentre Paulsson ...