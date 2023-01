Baroni ' quasi perfetti nel primo tempo | squadra ha idee'

(Di sabato 14 gennaio 2023) In casa Lecce il pari contro il Milan, nonostante la rimonta subita, viene accolto con estrema soddisfazione. Il tecnico giallorosso, Marco, analizza così la gara: "Il Lecce non è solo corsa, è ...

Il tecnico giallorosso, Marco Baroni, analizza così la gara: "Il Lecce non è solo corsa, è anche idee e avevamo di fronte i campioni d'Italia - dichiara - . Nel primo tempo siamo stati perfetti: abbiamo tirato più del Milan. La squadra c'è è viva e ci crede."