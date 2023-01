Barone | Ricordo Profondo di Astori | Nico e Amrabat Difficile Portarli Via Ora

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Joeha parlato deldi Davidedurante il Memorial dia Coverciano: “è un’icona, non solo per la Fiorentina, ma per tutta la Serie A. Davide ha fatto molto per i bambini e avere il suo nome associato a una squadra con noi è un grande onore. Ogni volta che suonano le 13, è come se una marea di ricordi si alzasse dallo stadio”.ha anche parlato della Coppa Italia e del mercato: “Siamo molto contenti di giocare a casa contro il Torino. Vincere è sempre una bella sensazione. Per quanto riguarda il mercato,sono della Fiorentina e non sarà facilevia”.ha poi parlato del Memorial e di Davide: “Non ho avuto il piacere di ...