Bari | una paziente insegue e picchia un' infermiera in ospedale

giovane infermiera in servizio all'ospedale Di Venere diè stata aggredita ieri dapaziente che le ha lanciato il mouse del computer in faccia, l'ha presa a calci, inseguita e minacciata, fino a quando l'infermiera ha trovato rifugio in uno ...Lo comunica l'Asl disottolineando che la paziente era arrivata con 'banale ferita al dito' e ha aggredito l'infermiera solo perché le ha spiegato 'che i codici rossi più gravi hanno la ...tre gol già alla fine del primo tempo, tre volte il pallone alle spalle di un certo Buffon per un Bari che sogna., BARI - PARMA 3-0 (Cheddira, Cheddira rig, Cheddira rig.) ...Finisce un primo tempo da sogno per il Bari: biancorossi perfetti, in vantaggio per 3-0 con una tripletta di Waloid Cheddira. Dopo il 2-0 il Parma ha provato ad alzare il baricentro e creare pericoli.