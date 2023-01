Bari-Parma | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 14 gennaio 2023) Prosegue laB, arrivata al giro di boa e pronta a prendere via con la ventesima giornata. Tra i match in programma, spunta un interessantissimo, che andrà in scena alle 14:00 allo stadio San Nicola. Le due squadre sono vicine in classifica e ciò rende il match ancor più incerto e combattuto. I padroni di casa, guidati da Mignani, stazionano in quarta posizione con 30 punti e cercano una vittoria per mettere il fiato sul collo al Genoa, terzo a tre lunghezze di distanza. Discorso simile per la squadra di Pecchia, che occupa la sesta posizione con 27 punti, alla ricerca del bottino grosso che gli consentirebbe di agganciare i pugliesi in classifica. Si affrontano, inoltre, due tra i migliori attacchi della competizione, il che fa ben sperare in ottica spettacolo. Le ultime da, ...

Si torna in campo oggi (sabato) con sei gare alle 14.00: big match quello tra, con le due formazioni divise in classifica da soli 3 punti. Il Palermo di Corini, che cerca punti utili ...La bella prestazione di San Siro in Coppa Italia [] L'articolo, prima ilpoi il mercato: oggi al San Nicola servono punti - LA FORMAZIONE sembra essere il primo su ilParmense.net....Sabato 14 gennaio va in campo Bari-Parma, incontro valido per la Serie B 2022-23. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta radio o ac ...Oggi Bari – Parma, convocati e probabili formazioni SportParma HOME (Ieri) - La serie B torna in campo dopo la sosta invernale e per il Parma c’è subito un big match, al San Nicola di Bari. Ecco le ...